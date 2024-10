Horóscopo desta terça-feira, 1º de outubro de 2024

Pior ainda é sua insegurança e desconforto se a Justiça, a instituição que arbitra a incapacidade humana de resolver seus problemas de forma cordial, e que deveria ser imparcial, ela também adota vieses de parcialidade, sendo muito mais leniente com os que podem pagar advogados bons do que com as pessoas que, carentes de recursos, só podem recorrer ao Divino para as ajudar, o que não é pouca coisa não.