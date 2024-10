Horóscopo desta quarta-feira, 2 de outubro de 2024

A AVENTURA DO AMOR

Por que? Pela mera razão de que a construção da identidade humana passa necessariamente pelo olhar de outrem sobre nós, e por mais medo que nos provocar esse movimento, porque o mundo anda hostil e cheio de preconceitos, não é saudável agir contra as leis da Vida, dentre as quais consta o princípio de que o Amor é aquilo que nos faz sair de nós mesmos e nos colocar no lugar do outro. Uma aventura.