Horóscopo desta segunda, 7 de outubro de 2024

O MOMENTO SAGRADO

Data estelar: Lua cresce em Sagitário. Esse momento em que, no meio das coisas do dia a dia, sem perspectiva alguma de mudança, teu corpo é tomado por uma sensação boa, mas ao mesmo estranha, uma despreocupação que vem junto com um anseio, e a sensação se acompanha por um desenrolar de tua coluna vertebral procurando se alinhar a algo invisível, mas muito real, como uma onda que sobe pela espinha e se transforma num pensamento luminoso ao chegar à coroa da cabeça; pois bem, guarda esse momento, porque é sagrado.