Veja livros com adaptações previstas para o cinema ou streaming

'O macaco'

Escrito por Stephen King, o conto 'The Monkey' inspirou o longa do mesmo título. A adaptação foi adquirida pela Neon e será escrita e dirigida por Oz Perkins. O diretor James Wan (Jogos Mortais), produzirá o filme, ao lado de Michael Clear (Mortal Kombat). O filme chega aos cinemas nacionais no dia 20 de fevereiro de 2025.