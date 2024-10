Horóscopo desta sexta, 11 de outubro de 2024

PRESENÇA DE ESPÍRITO

Data estelar: Mercúrio e Urano em quincunce. Numa hora parece estar tudo sob controle e o panorama brinda com serenidade, na hora seguinte tudo degringola e se descontrola, brindando com a angústia da incerteza; os trancos, barrancos e solavancos da realidade mundana vão se tornando mais frequentes e com maior intensidade, como um terremoto que se mantém ativo por mais tempo do que seria natural e esperado.