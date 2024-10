Horóscopo deste domingo, 13 de outubro de 2024

Enquanto houver indivíduos com poder buscando a supremacia, nossa humanidade e seu mundo continuarão em perigo, não podendo desfrutar do bem-estar e cultura disponíveis, desenvolvendo com mestria a consciência grupal. Os que pretendem a supremacia odeiam a perspectiva de que nossa humanidade se dirige inevitavelmente à miscigenação e a dar mais valor aos espaços públicos do que aos privados.