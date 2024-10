As aves que percorrem milhares de quilômetros em busca de novos lares

Ganso-cabeça-listrada

A ave consegue percorrer 4 mil quilômetros e voar a até 7 mil metros de altura. Costuma se reproduzir na Mongólia, no Tibete e no norte da China. O ganso-cabeça-listrada atravessa o Himalaia com menos de 10% do oxigênio disponível no níver do mar, por conta da altitude em que viaja