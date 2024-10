Horóscopo desta segunda, 14 de setembro de 2024

A FORÇA DAS INTENÇÕES

Data estelar: Vênus e Urano em oposição. Ainda que nos sintamos a raspa do tacho, por essas coisas complicadas de existir numa civilização que nos oprime e constrange de todas as maneiras possíveis, mesmo assim continuamos equipados com instrumentos fantásticos para, não apenas superarmos os perrengues, como também abrirmos passagem na direção de nossas pretensões.