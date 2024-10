Horóscopo desta segunda-feira, 21 de outubro de 2024

O rigor

Data estelar: Mercúrio e Saturno em trígono. Os humanos tendem a se tratar mutuamente com excessivo rigor, sempre dispostos a dar sermão sobre os eventuais erros que os semelhantes e diferentes cometem, criticando as falhas, algumas vezes com a boa vontade de educar, mas na maior parte do tempo como parte de uma coreografia pautada pela severidade e o moralismo.