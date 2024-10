Horóscopo desta quarta-feira, 23 de outubro de 2024

FAMÍLIAS

Data estelar: Lua míngua em Câncer Teoricamente, a família é a célula tronco da civilização, um conceito que nos é martelado desde sempre, e em nome do qual se movimentam forças terríveis que supostamente defendem que a família continue sendo construída nos moldes tradicionais, rejeitando qualquer mudança Na prática, olhando de perto as famílias, especialmente as tradicionais, é assustador constatar as disfuncionalidades psicossociais que se cozinham nesses relacionamentos, e que se multiplicam ao longo de todos os vínculos que as pessoas desenvolvem ao longo da existência