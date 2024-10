Horóscopo desta quinta-feira, 24 de outubro de 2024

Nossa humanidade enxergou o Anticristo quando Elvis requebrou a pélvis dançando ao som de suas músicas, também profetizou o fim do mundo quando o ácido lisérgico começou a ampliar a percepção da realidade, e agora pensa o mesmo com o advento do entretenimento sem limites que as telas de computadores e celulares oferecem. Provado está que quanto mais nossa humanidade tenta proibir o que já existe, mais nossa humanidade se sente atraída pelo que é proibido