Horóscopo desta sexta, 1º de novembro de 2024

A PERFEIÇÃO MORAL

Quando nossa humanidade deixar de pautar sua luta contra algo ou alguém e começar a substituir a dinâmica da contrariedade pela dinâmica da comunhão, lutando a favor de que o conjunto todo da humanidade ingresse no que já se encontra disponível para construir, que é lutar a favor do bem-estar, saúde e prosperidade do maior número possível de pessoas, então e somente então estaremos mais seguros