Horóscopo desta quinta-feira, 21 de novembro de 2024

A mente e o futuro

Data estelar: Sol ingressa em Sagitário em sextil com Plutão. A mente humana, além de ser o sexto sentido, o órgão de percepção que recebe impressões através dos outros cinco sentidos físicos, mas também se impressiona com o universo sutil e abstrato que ingressa através dela, também serve como o arco que, retesado, lança ao futuro as flechas que são tuas ideias.