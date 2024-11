Horóscopo desta sexta-feira, 22 de novembro de 2024

'Sextou' com lua vazia

Data estelar: Lua Vazia das 10h14 até 20h02 Hoje 'sextou' bonito! O céu te outorga a licença poética de começares teu merecido descanso de final de semana mais cedo, a partir do início da Lua Vazia, e se as obrigações e compromissos não te permitirem te retirar estrategicamente do mundo, pois então te exercita no sagrado desempenho de estar no mundo, mas não ser do mundo.