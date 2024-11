Horóscopo desta segunda-feira, 25 de novembro de 2024

Mercúrio se aproxima à Terra

Data estelar: Mercúrio inicia aproximação à Terra, sua retrogradação. Agora que as redes sociais serão inundadas com advertências sobre a retrogradação de Mercúrio é hora de te explicar direito o que está por trás das genéricas orientações que as pessoas inconscientes publicam. Quando um planeta se aproxima da Terra, aparentemente nossa nave anda mais rápido do que esse, e então parece retrogradar, e os antigos interpretaram que esse seria o sinal de seu enfraquecimento.