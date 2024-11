Os concursos que estão abertos em São Paulo

Câmara Municipal de Carapicuíba

As inscrições do concurso da Câmara Municipal de Carapicuíba com sete vagas terminam em 29 de novembro. Há oportunidades para ajudante de serviços gerais (2); segurança patrimonial (1); auxiliar de serviços administrativos (2); contador (1); procurador jurídico (1). O salário chega a R$ 7.757,04. A taxa de inscrições é de R$ 20 a R$ 28