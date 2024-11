Horóscopo desta quinta-feira, 28 de novembro de 2024

Há momentos inconfundíveis na vida humana que, apesar de fugazes, nos permitem perceber imaginariamente aquilo pelo qual nosso coração arde, e se desenvolvermos um mínimo de consistência em relação à vida, faremos desses momentos nossas estrelas guias, o norte que orientará todas nossas ações, emoções e intelecto na busca de aproximar as visões da realidade concreta, e as transformar em obras para compartilhar com todos.