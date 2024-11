Horóscopo desta sexta-feira, 29 de novembro de 2024

SER MAIORES

Data estelar: Lua míngua em Escorpião. Transforma cada dia num lembrete de que não nasceste para ser apenas um reprodutor da natureza nem tampouco do sistema que chamamos de civilização, mas nasceste principalmente para decidir, no íntimo de teu coração, ser maior do que as circunstâncias, do que o cenário em que existes, nasceste para responder afirmativamente ao ardor de teu coração que te conecta a uma visão ampla e inclusiva.