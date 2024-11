Horóscopo deste sábado, 30 de novembro de 2024

LUA VAZIA AO DESPERTAR

Data estelar: Lua Vazia das 3h18 até 8h54 Despertar com a Lua Vazia não é uma experiência reconfortante, porque quando despertamos projetamos nossa mente ao futuro, na tentativa de resolver as questões que temos em andamento, e não haveria nada mais legítimo do que isso, só que a Lua Vazia embaralha o exercício.