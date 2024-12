Horóscopo desta segunda-feira, 2 de dezembro de 2024

As Luas Vazias atrapalham os afazeres cotidianos, não porque sejam ruins ou maléficas, mas porque agem no sentido de nos convidar à despreocupação, à leveza, ao bom humor diante dos perrengues e a descansar, independentemente de que seja início de semana útil. Nunca conclua nada nem tampouco comece algo que seja importante, e do qual espere resultados concretos, durante a Lua Vazia, porque ela não brinda com suporte para a formalização de coisa alguma.