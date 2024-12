ESTUDO INÉDITO Baleias-de-dentes-de-espada: corpo do animal é estudado pela 1ª vez na história Nesta segunda-feira (2/12), cientistas se reuniram ao redor do corpo de uma baleia-de-dentes-de-espada, a mais rara do mundo e jamais vista viva no mar, para decodificar os mistérios da espécie Por João Ribeiro

Reprodução/Michael HAYWARD/ DEPARTMENT OF CONSERVATION - NEW ZEALAND/AFP