As principais notícias desta quinta-feira (5/12)

Lula critica Ibaneis por ficar 'irritado' sobre o Fundo Constitucional

O presidente Lula criticou a atitude do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, com relação ao anúncio de modificação na correção do Fundo Constitucional do DF. 'O governador de Brasília ficou irritado com a nova coisa que gente quer fazer. Não era possível ele receber mais que os outros estados', declarou o presidente