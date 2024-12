Os efeitos do mercúrio retrógrado na sua vida

Mercúrio retrógrado

Apesar de 2024 estar no fim, ainda dá tempo de ter mais uma fase de Mercúrio retrógrado, dessa vez em Sagitário, signo que rege o começo de dezembro. O fenômeno astrológico, que dura até o dia 15, traz mudanças para o comportamento e para a psique humana, como explica ao Correio a astróloga Aline Maccari, da página do Instagram e canal do YouTube A Astróloga