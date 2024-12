Descubra o que você não pode fazer em uma sexta-feira 13

Colocar a bolsa no chão

Algumas pessoas acreditam que deixar a bolsa no chão faz o dinheiro acabar, isso porque demônios habitam no chão e levariam o dinheiro. Essa superstição foi inventada na década de 1960, quando muitas ruas eram feitas de barro e as donas de casa pediam para as crianças tirarem os sapatos ao entrar em casa.