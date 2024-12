As 10 maiores dúvidas do brasileiro em 2024 no Google

'Por que o Rio Grande do Sul inundou?'

Em maio deste ano, o estado enfrentou uma das maiores tragédias climáticas do Brasil, que deixou 183 mortos, 806 feridos e afetou 478 municípios e 2,3 milhões de pessoas, segundo boletim da Defesa Civil, publicado em 20 de agosto. Neste ano os eventos climáticos sofreram influência do fenômeno El Niño e se tornaram mais fortes. Uma onda de calor formada no centro do país devido à alta área de pressão impossibilitou as frentes frias de avançarem, fazendo com que a água que precipitou se acumulasse e as chuvas se tornassem cada vez mais constantes. Correntes de ar também levaram umidade da Amazônia para o local, agravando ainda mais a situação