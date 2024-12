Horóscopo desta quarta-feira, 18 de dezembro de 2024

Não te sugiro aqui que destruas teus desejos para te iluminar, esse é o conto dos falsos gurus, mas te exorto a que comeces a colocar lado a lado teus desejos pessoais com as necessidades maiores da comunidade humana à qual pertences, porque assim conectarás teu destino particular com o destino do reino humano, e haverá tempo e recursos para que teus caprichos sejam satisfeitos, ao passo que tu também contribuirás com teu trabalho e emoção para o bem-estar geral da humanidade