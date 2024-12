DESCOBERTA Cientistas encontram fóssil de predador com caninos mais antigo do mundo Cientistas anunciaram a descoberta do mais antigo fóssil de um terapsídeo — répteis que antecederam os mamíferos modernos, tendo surgido antes da dominação dos dinossauros no planeta durante o período Jurássico Por João Ribeiro

Reprodução/Henry Sutherland Sharpe