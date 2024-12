Polêmicas de Andressa Urach em 2024

Bipolaridade

Em janeiro deste ano surgiu a primeira polêmica da lista, quando ela abordou questões de saúde mental no podcast Inteligência Ltda. Urach declarou ter recebido o diagnóstico de bipolaridade e borderline. 'Pra uma pessoa com diagnóstico de bipolaridade e borderline, lidar com as emoções é algo muito difícil. Então, pra eu não fazer uma maldade contra mim mesma, eu pedi internação psiquiátrica', afirmou Urach durante o podcast