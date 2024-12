Famosos que morreram em acidentes de trânsito

Paul Walker

Famoso por interpretar 'Brian', um dos protagonistas da franquia 'Velozes e Furiosos', a morte do ator entristeceu muitos fãs ao redor do mundo. O caso ocorreu em 2013 e, na ocasião, Paul estava no banco do passageiro com um amigo ao volante. O Porsche em que eles estavam bateu em um poste e pegou fogo.