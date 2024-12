Os acontecimentos mais marcantes de 2024 ao redor do mundo

Furacão Milton

A Flórida foi atingida por um furacão, nomeado Milton, em outubro. O fenômeno atingiu a costa do estado na categoria 3, com ventos de até 205 km/h, e foi perdendo força conforme se dirigia em direção a Orlando e a Tampa, onde chegou na categoria 1, com ventos de até 145 km/h. Quatro pessoas morreram, de acordo com as autoridades