Horóscopo deste sábado, 28 de dezembro de 2024

AQUIETA TUA MENTE

Data estelar: Vênus e Urano em quadratura. Aquieta tua mente, começa a pensar que não é necessário compensar agora, nos últimos dias do ano gregoriano 2024, todas as opressões e desgastes que sofreste nos meses anteriores, porque enquanto é legítimo que pretendas te divertir, é exagerado que tenhas a obrigação de extrair regozijo absoluto de tudo que acontecer agora, pois, fazendo assim, sinto informar, tu passas a oprimir as pessoas com que te relacionas