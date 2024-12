Horóscopo desta terça-feira, 31 de dezembro de 2024

Porém, não sejamos tampouco destruidores das festividades que com tanta paixão mobilizam bilhões de humanos ao redor do mundo, porque, afinal, a alegria é uma virtude espiritual, que propicia a boa vontade. Festejemos então, mas atenção, porque depois da virada do ano, entre 3h01 e 7h51 HBr, a Lua Nova de Capricórnio estará Vazia e aí tudo pode acontecer, do melhor e do pior, e seria melhor encerrar o réveillon antes desse horário, ou voltar a dormir só depois da Lua Vazia terminar