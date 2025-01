Horóscopo desta sexta-feira, 3 de janeiro de 2025

Ano velho

Data estelar: Marte e Plutão em oposição. A Lua cresce Vazia em Aquário da 1h12 até 12h22 HBr e com essa configuração de Marte e Plutão no céu o clima de confraternização alegre do réveillon vai ao inferno sem escalas, direto ao quinto departamento das profundezas abissais dos tormentos que os humanos infligem a si mesmos, por tratar mal as pessoas com que se relacionam