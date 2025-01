Horóscopo desta quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

Qualquer ser humano que viver exclusivamente para se confortar e se sentir seguro, adensará ao longo do tempo a preguiça, a indolência e a subsequente anestesia de sua percepção do processo mundial, mas, tendo vergonha de seus privilégios viciados, criará argumentos aparentemente racionais para inventar que não tem outra saída. Entre um e outro oposto está o equilíbrio saudável, no qual atuamos para garantir conforto e segurança particular sem, no entanto, deixarmos de nos arriscar para ajudar outros a se sentirem confortáveis e seguros.