A descoberta revolucionária sobre o mundo das partículas

Efeito Hall fracionado

Em seguida, os pesquisadores encontraram um novo efeito: o Hall quântico fracionado, em que os 'degraus' carregam apenas uma carga fracionada do elétron. Isso é realmente peculiar, uma vez que a carga do elétron é a carga fundamental da natureza. No entanto, é possível conseguir uma carga fracionada em quasipartículas