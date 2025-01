Horóscopo deste sábado, 11 de janeiro de 2025

As palavras são todas mágicas, desde sempre serviram para descrever realidades distantes, as aproximando e tornando disponíveis para as pessoas que as ouvem através das práticas dos cânticos e dos contos, promovendo a construção de imagens mentais, as quais, por sua vez, promovem a tomada de iniciativas para iniciar as práticas. Todo e qualquer ser humano que entender ou articular palavras é, de fato, um praticante de magia.