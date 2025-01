Horóscopo desta sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Se pensarmos que é a Vida que nos utiliza para tomar suas decisões através de nós, e por nosso lado, a natureza das decisões que parecemos tomar forem egoístas, tóxicas e brutais, isso levaria a evidenciar que a Vida, com seus mistérios, seja apenas uma criança mimada. Parece mais pertinente pensar que nós sejamos as crianças mimadas destruindo o que for para garantir nossos caprichos, e que só quando conseguimos ampliar nossa visão além de nosso egoísmo nos tornamos capazes de sintonizar nossas decisões pessoais com as da Vida.