Horóscopo deste domingo, 19 de janeiro de 2024

A personalidade do mundo é o somatório das tradições religiosas, ideológicas e econômicas, resultando no que chamamos de civilização, enquanto a alma é a circulação invisível de Vida, pela qual tudo existe e nela acontece o tempo inteiro. Tal qual acontece conosco individualmente, o mundo está mais voltado à personalidade aparente do que à alma invisível, e por isso parece funcionar sem alma, como a imensa maioria das pessoas também, o que é uma tristeza, porque a personalidade é temporária, destinada a morrer, enquanto a alma é imortal, sem começo e sem fim.