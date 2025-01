Conheça os estádios mais limpos e os mais sujos do Brasil

Estádio mais sujo

A pesquisa apontou o Nilton Santos, estádio do Botafogo, como o mais sujo do Brasil. Dos 360 comentários sobre o estádio, 24 continham palavras 'sujas', percentual de 6,66%. Fator que pode ter influenciado para esse 'título' do alvinegro é que os comentários não foram restritos aos torcedores, contando com opiniões de pessoas que frequentam também os shows que o local recebe