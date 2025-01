A carreira de Marina Colasanti, que morreu aos 87 anos

Entrevista ao Correio

Em entrevista ao Correio, em 2017, falou sobre temas como. o envelhecimento e a finitude da vida. 'O medo do desamor, da morte, isso nasce com o ser humano. Estão sempre ali, mas são menos visíveis do que um pé de sapato sozinho, ao pé da cama, que é uma coisa que acontece com qualquer criança', afirmou a escritora