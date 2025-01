BOLSA FAMÍLIA Veja o calendário do Bolsa Família para fevereiro Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) informou que os pagamentos do benefício serão realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, sendo exceção o mês de dezembro. Em fevereiro, os pagamentos do Bolsa Família começam no dia 17 Por João Ribeiro

MDAS/Divulgação