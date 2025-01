No dia da visibilidade trans, confira personalidades brasileiras da comunidade

Tarso Brant

Tarso Brant é um ator e modelo transgênero brasileiro. Ganhou notoriedade ao compartilhar a transição de gênero nas redes sociais. Em 2017, ajudou Glória Perez a criar um personagem trans para a novela 'A Força do Querer'. Em 2021, foi o primeiro participante transgênero do 'De Férias com o Ex Brasil', da MTV