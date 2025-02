Morro do Campestre

Morro do Campestre é uma propriedade particular que, além da beleza natural — que pode ser observada da melhor forma através de trilhas —, fornece decks, balanços, espaço gastronômico e mais. Para chegar ao topo do morro, onde encontra-se uma formação rochosa de arenito com 1.380 metros de altitude, o visitante terá de enfrentar uma escadaria com 124 degraus