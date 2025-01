Horóscopo desta quinta-feira, 30 de janeiro de 2025

MEDO E AMOR / Data estelar: Sol e Júpiter em trígono

Confiamos mais no medo do que na compreensão amorosa e sábia porque sentimos medo com mais frequência e, por isso, nos é familiar, enquanto a compreensão amorosa é rara, além de não ser espontânea, como o medo, ela precisa ser decidida na intimidade do coração, e para isso é necessária outra atitude decidida, a de nos interiorizarmos todos os dias, com a mesma frequência com que damos rédea solta ao medo