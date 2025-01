Horóscopo desta sexta-feira, 31 de janeiro de 2025

Te exorto a que acredites nessas imagens com a mesma confiança com que acreditas em teu desânimo, e que atualizes a consciência de que tu és representante do reino humano, com faculdades extraordinárias que te habilitam a transitar por dois mundos simultaneamente, o objetivo e o subjetivo, e que teu desânimo comprova, às avessas, que percebes a complexidade existencial. Tu podes solucionar tudo