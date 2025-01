Diabetes: 7 frutas para comer sem medo

Frutas cítricas

Laranjas, limões, tangerinas, etc., são frutas conhecidas pelo baixo índice glicêmico e por serem fontes de vitamina C. São frutas ricas em fibras, que estimulam uma digestão lenta e controlada dos açúcares. A vitamina C também ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, o que previne infecções e outras complicações associadas à diabetes