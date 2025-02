As coisas mais fedorentas do mundo

Pratos - arenque e tofu fermentados

A discussão de prato mais fedorento do mundo foi acirrada entre esses dois: O prato sueco surströmming e o prato taiwanês conhecido como tofu-fedorento. O primeiro é um tipo de peixe fermentado do Mar Báltico, que apresenta textura viscosa e cheiro de ovo podre. O tofu fedorento nada mais é do que um tofu fermentado, que tem cheiro comparado ao de lixo podre. Apesar do cheiro detestável, muitas pessoas se deliciam com esses pratos