As 10 melhores músicas de 2024, segundo a 'Rolling Stone'

10. ‘Right Back to It’, por Waxahatchee feat. MJ Lenderman

Os vocais de Katie Crutchifield, da Waxahatchee, e do cantor MJ Lenderman se complementam na música 'Right Back to It'. A 'Rolling Stone' diz que ''a química musical deles atinge o ápice neste dueto doce e tranquilo sobre as alegrias da parceria de longo prazo''