Horóscopo deste sábado, 8 de fevereiro de 2025

Todos nós, inevitavelmente, temos de conviver com o medo que contraria essa busca fundamental, e por ele erramos na dose de conforto e segurança, nos acomodando tanto nessas condições que acabamos presos dentro de estruturas seguras e confortáveis, evitando qualquer ação que nos levaria para além. A tal da 'zona de conforto' precisa ser dosada com sabedoria, para nos brindar com o que precisamos sem que se transforme na prisão que impede que continuemos nos lançando à aventura da vida.