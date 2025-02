Horóscopo desta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

O ânimo, tal qual as emoções, nunca mente, é a fiel tradução do estado subjetivo de nossa humanidade, que se acostumou a tratar com desdém a vida invisível da subjetividade, e assim caminhamos por entre o céu e a terra, com a saúde psíquica degringolando, insistindo que isso se deva às telas de celulares que tanto nos atraem, quando, na verdade, a causa é muito mais simples, e se resolve sem tecnologia nem remédios, apenas sincronizando as atividades terrestres com as celestes.